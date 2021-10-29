雲林縣府日前宣布啟動外傘頂洲離岸風機設置開發計畫，嘉義縣府表達異見，縣長張麗善29日堅定表示，外傘頂洲設離岸風機計畫符合「一地兩用、地盡其利」原則，既可達到固砂成效，又能風力發電，已請專家學者組成工作小組加速推動步調。

濁水溪早期注入海中時大量泥沙沈積在河口海域，在自然造陸運動下形成外傘頂洲，原本在雲林縣口湖鄉外海；濁水溪整治後因輸砂量銳減，旺盛的沉積作用不再，外傘頂洲開始侵蝕後退，每年往西南方漂移60公尺至70公尺。

雲林縣長張麗善去年七月曾率縣府一級主管到外傘頂洲淨灘。（雲林縣政府提供）

外傘頂洲是台灣沿海最大沙洲，目前面積約1000公頃，行政畫分屬口湖鄉，雲林縣府曾於2001年至外傘頂洲釘上「雲林縣口湖鄉蚶寮126之201號」，2015年前縣長李進勇也曾登沙洲踏勘並與門牌合影，評估發展觀光休閒漁業的可行性。

雲林縣長張麗善本月宣布推動外傘頂洲離岸風機設置開發計畫，藉由設置綠電達到沙洲固砂效果，進一步帶動觀光發展。此一宣示引起嘉義縣人士要求納入嘉義縣政府、漁民意見。

縣長張麗善29日強調，蔡英文總統宣示能源轉型在她任內務必達成，雲林縣府把「永續發展指標」（SDGs）列為重要施政，若產業必須兼具綠能，雲林縣也希望搶得先機。

張麗善表示，中央水利署、工業局、航港局等單位每年編列高達7.72億元辦理固砂作業，若風機基樁打進岩盤就可達到固砂效果，節省固砂預算；1支風車發電可抵8公頃太陽能板的發電量，比現行圈地種電更有效率；引進電力就能有水，外傘頂洲有機會回復1956年口湖鄉外海沙洲的樣貌，觀光、固砂、綠能一舉三得。

張麗善責成相關局處加速推動，已徵詢學界知名教授成立工作小組，提供外傘頂洲綠能發電的專業論述。據了解，中央得知雲林縣府此一綠能規畫，也抱持開放態度。

張麗善說，雲林縣沿海鄉鎮被畫為不利耕作區用來種電，包括新興工業區也要種電，她個人覺得很可惜，農業科技日新月異，離地種植技術就已在雲林縣種出成果，希望中央發展綠能能兼顧地盡其用的原則，外傘頂洲就是一個最好示範場。