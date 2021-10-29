新北市三峽宰樞廟距今已有244年歷史，為新北市政府指定古蹟，因建築年久失修破損嚴重，市府去年8月開始整修，近期終於修繕完畢，修繕後的宰樞廟保有許多巧思，除了保留百年前原始卯石牆面外，也重新修繕廟前廣場，擺上3座象徵舊三角湧碼頭意象的公仔，並增加照明設備，開放廟埕讓民眾活動，盼與社區串連。

宰樞廟是三鶯地區第一座列為市定古蹟的寺廟，也是濁水溪以北第一座主祀玄天上帝的寺廟。由於廟宇是木造、土磚結構打造，年久失修下出現白蟻蛀蝕、土角牆剝落的狀況，文化局去年開始修繕作業，原訂8月可完成修復，但因疫情延宕數月，27日終於完工。

「整個環境煥然一新，神明住得也舒服。」宰樞廟主委李楷瑞表示，宰樞廟幾乎見證了三峽的開墾史，建築物主體牆壁多是土墼，保有清代時的做法，且知名畫家李梅樹也曾參與捐獻，因此對地方意義重大，而這次整修也有許多意外收穫。

李楷瑞說，修繕團隊在處理外牆修復時，意外發現牆後方藏有一片鑿成龜殼狀的三峽河卯石牆面，而卯石全部都是手工打磨，打鑿、排列的方式都相當特殊，推估是創廟時的原始牆面，該牆面也特意保留下來，供民眾觀賞，另外廟宇神龕內部的龍圖修復，也是用墨畫在石灰牆上，維持傳統做法。

除了內部維持傳統古法修復外，宰樞廟廟埕在鋪上紅磚鋪面時，也保留了部分原有的三峽河卯石鋪面；李楷瑞說，宰樞廟過去面朝三角湧碼頭，古人都在此買賣漁獲，為了紀念這段歷史，第十河川局也特別做了3座公仔放在廟埕前，Q版形象已經吸引不少民眾來拍照留念，現在的廟埕已經跳脫出以往舊舊暗暗的形象，也獲得不少民眾喜愛，且已有不少社區團體預約空間，打算在此舉辦活動。

至於廟內大廳何時開放，李楷瑞表示，廟方12月25日會舉辦入火陞座大典，屆時將把玄天上帝等神像迎回廟內，也會辦理米龍祈福儀式，預計用數千斤白米形塑出巨型米龍，並用特製金幣堆疊出鱗片，以此除煞，而儀式結束後民眾除了可拿到金幣祈福外，也可正式入廟參觀，欣賞廟宇修繕後的歷史細節。