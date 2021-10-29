台美會談將公布？ AIT處長孫曉雅上任首場記者會

美國在台協會（AIT）辦事處處長孫曉雅今天舉辦上任首次記者會。針對台美關係的展望，孫曉雅提出了「4＋2」項新要素，美方重點領域將新增資安與供應鏈。

孫曉雅說，美台關係過去有4大要素：維持美台安全合作、拓展美台經濟夥伴關係、維持台灣的國際空間，並強化美台人民之間的情誼。不過，美方也增加新的重點領域，像是資安與供應鏈。

孫曉雅指出，AIT會在這些議題上與台灣合作，並持續推進拜登政府的各項目標，包括對抗中國的惡意影響力行為。

針對美國商務部日前向晶片廠商提出「資訊請求書」，恐會洩漏廠商商業機密。孫曉雅解釋說，正如名稱所言，這只是一個請求，這是美國在制訂政策的時候會採用的標準做法。因為美國認為產業對於經濟的了解會比政府來得更多，政府也需要向產業學習，因此在制訂政策之前，我們會經常與產業互動以暸解對於政策的評論與他們的資訊，好讓我們更加暸解產業的洞見，幫忙解決半導體供應鏈會遇到的問題與改善狀況。

她強調，美國商務部提出的「資訊請求書」完全是出於自願性的，商務部也有安全的防範機制保護企業專有資訊，而這也是向全球公司提出的請求。