讓「夜總會」不再陰森森！台中市政府建設局攜手民政局，近年來積極推動「公墓轉型綠美化」工程，其中，烏日區第四公墓變身成為「東園稻田森林公園」，1.95公頃的範圍共栽種2萬多株植栽，市長盧秀燕表示，這座公園四周有稻田、景觀，將提供民眾優質休憩空間。

栽滿綠色植栽的東園稻田森林公園隔著一條道路，放眼望去綠油油的稻田，市議員吳瓊華表示，森林公園以在地里結合大片森林的景觀意象，讓多年來缺乏綠地的溪南地區有了休憩空間，建議市府在公園內規畫設置體健設施、共融式遊具，朝向全齡化、親子共融目標發展。

台中市政府推動「公墓轉型綠美化」工程，打造烏日區第四公墓變身成為「東園稻田森林公園」，熱鬧啟用。（林欣儀攝）

盧秀燕表示，「東園稻田森林公園」早期是烏日區第四公墓，辦理遷葬後環境雜亂，因地方民眾希望能重新整頓，去年市府進行綠美化，將該處轉型作為公園，目前全場域共栽種120棵喬木、超過2萬4500株植栽，草皮面積達1萬4000平方公尺，將成為居民活動好去處。

建設局長陳大田指出，建設局投入2851萬元打造東園稻田森林公園，結合「台中美樂地計畫」理念，建構人本安全及無障礙環境。值得一提的是，公園搭配「都市退燒－全民植樹行動計畫」，擬定種樹引風、種樹增綠、營造友善樹木城市及引進民間資源4大目標，期盼達到種樹減碳、降低空汙及美化市容等效益。