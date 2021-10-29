台鐵408次太魯閣號出軌事故造成49人身亡、200多人輕重傷，花蓮地院日前裁定包商李義祥60萬元交保、移工華文好無保責付停止羈押，引發譁然，檢方提抗告成功，台灣高等法院花蓮分院裁定撤銷原處分，花蓮地院今日重開羈押庭，經合議庭法官重裁，李義祥、華文好繼續執行延押，法官並諭令當庭逮捕。李義祥交保僅獲短短5天自由後，再被押返看守所。

太魯閣事件發生後，李義祥和外籍移工華文好（阿好）遭羈押半年，兩人原本還在第二次延長羈押期間，因已開過3次審理庭，相關證人交互詰問完畢，花蓮地院22日裁定讓李義祥60萬元交保，外籍移工華文好（阿好）責付，兩人分別在25、26日辦完相關程序獲釋。不過，檢方不服提出抗告成功，高分院裁定，撤銷地院裁定，發回重新做妥適裁定。

花蓮地院今天下午在第一法庭重開羈押庭，檢方指控，李逸洋涉及多起案件，對於肇事逃逸始終否認涉案，且供詞不一，且此案死傷重大，涉及巨額賠償，還在審理中；阿好在事後丟棄SIM卡，又逾期居留多年，住居、職業不定等，兩人涉嫌重大，有逃亡之虞。

李義祥律師陳述，李義祥交保金額60萬元，向妻子向友人商借，交保期間都逐步初戶，且名下財產已被凍結，法院審理詰問已結束，律師並認為檢方擴張法條。

移工「阿好」辯護律師則說，阿好責付對象是大學教授，地點是桃園移工辦公處所，律師提出，如果被案件審理需要，願意提出阿好姐夫位在花蓮秀林鄉移工公司宿舍，作為限居地點。律師還說，阿好屬弱勢一環，無法提出交保金額。

法官也詢問可否提高保釋金，以及是否接受電子腳鐐等科技監控處分，李義祥說最多只能再借10萬元，阿好辯護律師則說，阿好為弱勢外籍移工，無能力提出保釋金。

地院重新裁定，李義祥、華文好移審花蓮地院後，合議庭審酌2人涉嫌過失致死等罪之犯罪嫌疑重大，且均有逃亡風險存在，4月21日裁定羈押；並分別裁自110年7月21日、110年9月21日起延長羈押2月。10月22日地院裁定交保，25日李義祥交保返家，地檢26日抗告，高分院28日撤銷原裁定發回重裁。合議庭裁定李義祥、華文好繼續執行第2次羈押期，扣除在外具保3天，李義祥續押至11月23日、華文好至11月22日。法官諭令當庭逮補，押返看守所。