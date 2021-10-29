加密金融智能服務商Amber Group宣布與氣候技術公司Moss Earth達成戰略合作夥伴關系。根據協議，Amber Group已購買了25萬噸的碳信用代幣MCO2，大約可抵消超過28萬比特幣交易的的碳排放量。

「氣候變化是我們時代的核心問題。」Amber Group創始人兼首席執行官Michael Wu表示：「與Moss Earth的合作是我們實現碳中和目標過程中的重要一步，也是我們實現長期減碳承諾的途徑。」

「為我們的用戶提供減碳選擇，使他們也能採取行動抵消碳足跡，並最終消除自2017年Amber Group創辦以來產生的碳排放。」作為實現這一承諾的關鍵一步，Amber Group宣布未來將向其用戶提供碳補償選項。通過這些選項，每個人都有機會通過購買MOC2代幣來抵消與其交易相關的碳足跡。

MCO2是Moss Earth於2020年3月推出的碳信用代幣，1個碳信用代幣證明可減少一噸二氧化碳排放到大氣中。