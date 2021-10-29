位在苗栗縣後龍鎮大山里的後龍濱海遊憩區，自1996年苗栗縣政府開發啟用以來，一直因故閒置至今，縣府積極招募廠商進駐，2019年獲太陽城國際傳播公司提案BOT興建影城文創園區，獲得中央及縣府核准，並於29日邀請縣長徐耀昌主持動土典禮，徐耀昌期望未來園區完工啟用後能成為苗栗重要觀光景點，並替地方帶來更多就業機會及商機。

後龍百變影城文創園區29日舉行動土典禮，業者邀請多位藝人前來造勢。（謝明俊攝）

後龍濱海遊憩區全區面積約有9公頃，最早是在1996年由縣府斥資1億2千萬元開發興建成遊憩區，並建有步道、水池、遊客中心等設施，縣府積極招商經營，但都乏人問津，招商過程相當坎坷。而原有興建設施歷經多年後，因鄰近海濱，在海風鹽份的侵蝕下，設施快速老舊毀損，原有遊客中心後經判定為危險建築，予以拆除。

後龍百變影城文創園區29日舉行動土典禮，業者邀請多位藝人前來造勢。（謝明俊攝）

後龍百變影城文創園區29日舉行動土典禮，苗栗縣長徐耀昌獲邀參禮。（謝明俊攝）

2013年間，有業者原意進場，以BOT方式興建跑車體驗區，並與縣府簽約，分成3期開發，但因區內有多處保安林地，經業者多方申請，縣府居中協調，都未獲林務局同意解編，興建案胎死腹中，縣府最後與業者解約收場。

2018年，太陽城國際傳播公司向縣府提案，以BOT方式興建「苗栗縣百變影城文創園區」，並於隔年獲得中央及縣府審核通過，太陽城公司並邀集國內知名科技財團技嘉科技公司董事長葉培城合作，共同開發興建影城文創園區。

業者指出，百變影城文創園區將使用8．5公頃的土地，來設置成拍片基地、文森林探索館、文創森林旅店，預計投資3億多元，設施包括生態池、藝術館、咖啡工坊、文化廣場、服務中心等。

苗栗縣長徐耀昌29日應邀到場參加動土典禮，立委陳超明都到場祝賀，業者並邀請多名美貌藝人前來造勢，許多後龍當地鄉親都趕來關心參與，徐耀昌期望未來影城完成後，能成為苗栗縣旅遊新亮點，替地方帶來商機並增加就業機會。