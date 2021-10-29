陸軍蘭陽指揮部今（29）日傳出一名士官疑似因感情問題在營區內輕生的事件，被人發現時已倒臥在血泊中，緊急送醫仍告不治，軍方已在釐清原因，並協助家屬處理後事。
據了解，在陸軍蘭陽指揮部服役的這名士官，外派接受3天的專長訓練，原訂應在29日上午回營，但值星官點名時發現這名士官並未現身，緊急聯繫家屬後得知這名士官前一晚在與女友發生爭吵後就離家，以為已經返回營區。
軍方進一步調閱大門監視器後發現，確實有這名士官進入營區收假的身影，立即動員找人，結果在營區後方抽水站旁發現倒臥在地的士官，經送醫後仍宣告不治。
陸軍第六軍團表示，經初步調查應無涉及軍中管教不當的問題，除全力配合檢警釐清案情，並協助家屬辦理後續事宜，也對同袍受到傷損感到不捨與痛心。
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