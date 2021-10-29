擁有1博士、3碩士三重區五順里學霸里長洪嘉仁，17年間自掏腰包超過300萬幫助動物，動保處今29日在里辦公室設立全國第3處「愛心認養小棧」(戴上容攝)

全國第三棧毛寶貝愛心認養小棧 插旗三重五順里(戴上容攝)

擁有1博士、3碩士三重區五順里學霸里長洪嘉仁，17年間自掏腰包超過300萬幫助動物，動保處今29日在里辦公室設立全國第3處「愛心認養小棧」，放大延伸動物之家認養率，三重區長陳奇正、各動物聯盟代表出席，洪嘉仁說，目前辦公室提供「貓咪」認養，歡迎民眾來與動物親近。

動保處表示，新北市有8個動物之家位於郊區、海邊、山上，然在交通方面未能如此便捷，為提高毛寶貝認養率，今年更跨出一大步，結合新北市各里辦公處設立認養小棧，增加毛寶貝曝光認養機會，生命教育由里長帶頭做起，延伸到各社區鄰里，讓更多等待養動物提早融入家庭生活，找到幸福的家。

五股動物之家獸醫師林洋演表示，辦理動物救援案時，發現里長洪嘉仁相當喜愛動物。洪嘉仁長年每周從三重區開車載送物資到苗栗民間動物收容處所，協助園區清潔，為協助犬隻就醫，還自掏腰包分期付款購買中古車，做為載運領養、救援動物使用，目前已協助400隻狗認養成功、耗資300萬元以上經費，同時在各社區辦理講座時也時常宣導善待動物觀念並推動認養，協助動物救援。

區長陳奇正說，洪嘉仁也是全台里長界的「學霸」，除了擁有1個文史學博士、3個碩士的傲人學歷，現更擁有64張專業證照，舉凡車禍、法律調解與諮詢，甚至升學與就業規畫都難不倒他，是里民的「萬事通」。

洪嘉仁坦言，傳統事務的「路平、燈亮、水溝通」僅是各里長基本職責，若能夠將里辦公室功能放大延伸，結合新北市愛心認養小棧，讓里民也能為動物保護盡一份心力，看到更多毛寶貝提早接受愛心人士認養，找到幸福的家，更值得欣慰。