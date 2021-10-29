八里區八里大道的機車練習場，未來將提供現場考照服務(戴上容攝)

台灣機車密度世界之冠，去年機車死傷數飆破37萬創下歷史新高，機車考照制度受到關注，八里區居民以往要考機車駕照，只能遠赴三重區二重疏洪道練習，經新北市議員鄭戴麗香爭取，八里機車練習場今29日完工啟用，未來公所將與監理站接洽，提供民眾現場考照服務。

八里區八里大道的機車練習場，今29日正式啟用，區長陳炳仲、市議員鄭戴麗香出席啟用儀式。區長陳炳仲指出，八里區內新住民或是年輕學子，對於機車練習都有相當程度的需求，但八里區內卻沒有符合規定的場地，練習機車常需要到三重疏洪道，考照則是到來回1小時車程的蘆洲監理站，相當不便。

新北市議員鄭戴麗香表示，八里區居民有許多機車族，但都沒有適合練習機車的場地，經民眾反映，與公所、交通局會勘研議，擇定地點闢建機車練習場，將閒置土地改闢為機車練習場供民眾使用，現場標線均比照監理站的實際規格，相當有臨場感。

八里區公所補充，練習場開放時間為每日上午9時至下午6時，未來公所將與監理站接洽，提供民眾現場考照服務。