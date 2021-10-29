瑞昱(2379)今(29)日舉辦法人說明會，副總黃依瑋強調，目前半導體供給持續吃緊，有利於賣方市場，預估到明年上半年都會持續供不應求，現在看到明年上半年營運動能應該和今年下半年差不多。

半導體產能缺聲連連，依舊是各大IC設計法說會必問考題，黃依瑋表示，半導體產能緊張下，現在依舊是賣方市場的產品組合、定價佔優勢，且預估半導體供應短期都不能趕上需求，預計到2022年上半年都會呈現供不應求，後續只待產能緊張舒緩後，毛利率的壓力才會隨之而來。

黃依瑋表示，目前市場的消費性應用放緩，包括電視、IoT(例如TWS耳機、IP Cam等)、chromebook等，但是商用需求持續成長，商用PC、網通標案以及車用依舊是供不應求，故儘管消費型產品有空出產能，但會立刻被其他需求補上，所以整體消費產品的趨緩，還是在可控範圍下。

黃依瑋表示，瑞昱明年上半年營運動能應該和今年下半年差不多，明年看好的產品包括車用乙太、機上盒、藍芽以及WIFI 6等，在產能持續供不應求下，消費產品減緩的部分一定可以獲得彌補。

惟在反映晶圓漲價問題上，黃依瑋坦言，客戶對價格上漲都陸續有抱怨和排斥，但儘管如此，價格終究還是要看市場機制決定。

至於大陸限電問題，黃依瑋認為，短期對半導體公司影響不大，但該狀況假設變成長期，一定會對供給、需求產生負面影響。