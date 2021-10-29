騰雲科技29日申請登錄興櫃股票 16:492021/10/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心29日表示，騰雲科技服務（6870）於29日申請登錄興櫃股票。 根據櫃買中心資料顯示，騰雲科技成立於2016年3月間，董事長兼總經理為梁基文，主要經營業務是零售雲客、商、金流整合性產品／平台、雲端數據分析及平台維運服務等，送件時資本額為1億6000萬元。騰雲科技2020年業績，營收2億9997萬元，稅前盈餘2004萬元，每股盈餘2.26元。 光鼎生技29日申請登錄興櫃股票 圓點奈米29日送件申請上櫃案 #騰雲科技 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #金流 #整合性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》合庫商銀發行首檔公營行庫社會責任債券 10:172021/10/29 財經 望隼11／2登興櫃 每股參考價88元 04:102021/10/29 證券．權證 《傳產》鬼城變黃金 全台熱門重劃區「林三淡」通通入榜 09:262021/10/29 財經 昶昕29日向證交所送件申請股票上市 13:322021/10/29 財經 達勝 全球關鍵材料最佳夥伴 04:102021/10/29 投資理財 桂盟 向證交所申請櫃轉市 04:102021/10/29 證券．權證 《台北股市》10月漲52.64點難守萬七 外資共賣574億元 15:232021/10/29 財經 櫃買11/4-7帶領創櫃板公司參加「2021亞洲生技大展」 10:292021/10/29 財經 櫃買系列指數雙冠王 11／1競賽開跑 04:102021/10/29 投資理財 櫃買尋找櫃買系列指數雙冠王 11/1開跑 10:492021/10/29 財經 新北226家企業 未足額進用身障者 04:102021/10/29 地方新聞 財經熱門新聞 這顆「小螺絲釘」缺貨釀美西大塞港 運輸商曝血淋淋慘況 - 財經 傳統一集團將吃下家樂福 公司罕見2點回應 - 財經 北京死硬拒向澳煤低頭 大陸煤炭進口被2國吞下 - 財經 拒絕英特爾、怒告台積電 晶圓老四掛牌曝野心：它慘了 - 財經 又爆了！陸紙業巨頭1天狂發6封漲價函 台廠三雄壓不住 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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