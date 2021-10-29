櫃買中心29日表示，騰雲科技服務（6870）於29日申請登錄興櫃股票。

根據櫃買中心資料顯示，騰雲科技成立於2016年3月間，董事長兼總經理為梁基文，主要經營業務是零售雲客、商、金流整合性產品／平台、雲端數據分析及平台維運服務等，送件時資本額為1億6000萬元。騰雲科技2020年業績，營收2億9997萬元，稅前盈餘2004萬元，每股盈餘2.26元。

光鼎生技29日申請登錄興櫃股票
圓點奈米29日送件申請上櫃案
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