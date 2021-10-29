有「汶萊王子」外號的男星吳尊，過去以人氣男團飛輪海成員在台灣出道，帥氣形象獲得大票女粉絲支持，而他和妻子林麗吟結婚16年，有一對寶貝兒女NeiNei和Max，更才帶著他們出演親子實境秀，引起廣大迴響；當時才不到4歲的Max奶萌樣深植人心，但從吳尊在社群分享的親子照，網發現8歲的Max臉蛋幾乎神遺傳帥基因，大眼睛還會放電，完全是縮小版吳尊。

男星吳尊有帥氣臉蛋和高壯身材，溫文儒雅的性格，讓他一出道就變成萬千少女的男神，即便爆出早就是人夫、奶爸，人氣也沒有受到太大影響；2017年吳尊帶著NeiNei和Max參加親子實境秀《爸爸去哪兒5》，姊姊懂事、弟弟奶萌的形象，令觀眾印象深刻。

2017年吳尊帶著NeiNei和Max參加親子實境秀《爸爸去哪兒5》，姊姊懂事、弟弟奶萌的形象，令觀眾印象深刻。(圖/ 摘自微博)

在節目結束後，吳尊還是不時會在微博曬出和兒女親子互動，日前他有感而發地說起當奶爸心聲，「看到Max，就想到我小時候」、「跟NeiNei一樣，是家裡的開心果」等等，能看出他很享受陪伴兒女的時光；而從吳尊分享的照片，意外發現才過了4年，Max根本暴風成長，帥臉加電眼和帥爸相似度高達99%，就像是縮小版的吳尊。

從吳尊分享的照片，意外發現才過了4年，Max根本暴風成長，帥臉加電眼和帥爸相似度高達99%。(圖/ 摘自吳尊微博)

8歲的Max臉蛋幾乎神遺傳帥基因，大眼睛還會放電，完全是縮小版吳尊。(圖/ 摘自吳尊微博)

吳尊和妻子林麗吟從16歲就開始交往，並在2004年12月註冊結婚，而他則是2005年在台灣出道，所以算是隱瞞已婚身分；直到2013年才公布已婚和有小孩的消息，隨後接連出演親子實境秀《爸爸回來了》和《爸爸去哪兒5》，從粉絲夢寐以求的男神轉型成溫柔奶爸。