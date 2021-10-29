去年新冠肺炎疫情攪局，打亂家庭暑假出國旅遊行程，當時剛考完國中會考的吳易珊，為了打發時間，接觸射擊，就此愛上這門運動，學射擊才1年的她，今年參加全國運動會一舉拿下「不定向飛靶射擊項目」第5名，她也希望未來能朝頂尖選手目標邁進。

就讀德光中學的吳易珊第一次接觸射擊是因去年疫情打亂全家計畫，又正值考完國中會考，她問爸爸什麼運動是她自己一個人能挑戰的？爸爸於是帶她到台南柳營射擊靶場體驗，她從那天開始，與射擊結緣，開啟學射擊的路。

德光中學吳易珊今年參加全國運動會，一舉拿下「不定向飛靶射擊項目」第5名。(德光中學提供／曹婷婷台南傳真)

入門教練葉武昌每天指導她練槍，由舉槍到架槍及定向、不定向飛靶射擊基本動作，不厭其煩訓練，看似柔弱的她，拿起一把約3.5公斤散彈槍，架勢十足。然而，剛開始學射擊時，臉頰跟肩胛骨常撞到瘀青，學射擊第2周還因對槍枝原理不熟悉，導致槍枝走火，差點誤傷在場的人，本來大家還擔心她為此放棄學槍，但她沒想過放棄，繼續「學槍日常」。

她說，初期握槍，常在射擊第2輪時，手就酸到發抖，被裁判或教練提醒手的力道不夠，吳爸爸特別為她組簡易健身房，訓練肌肉結實度。射擊學4個多月，正巧台南射擊委員會舉辦全國射擊排名賽，參賽者包括參加過亞運獲1金1銀的楊昆弼、2019年世大運奪金的劉宛渝等人，第一次比賽就遇到高手如雲，雖然沒得獎，但她練出心得，收穫滿滿。

今年參加中華民國射擊協會110年暑假潛力選手訓練營，拿到女子組第1名，讓她在射擊路上更有信心。台南射擊委員會鼓勵她參加今年全運會，經專屬教練鄭鐘祥每周加強指導，除了順利達到標準得以報名全運會，也拿下第5名佳績。她特別感謝參加過4屆奧運的林怡君、曾代表台灣出賽奧運的黃義介老師等人不藏私指導，讓她的射擊之路更踏實。

德光中學指出，易珊對射擊相當有熱情，為推廣射擊，易珊這學期還主動成立射擊社，課業之餘，也努力收集資料、分享指導社團成員，讓社員更認識射擊，目前射擊社有16名社員，學校也全力支持。