彰化二林工商綜高一乙曾鈺媗，5、6年前母親罹患血癌，她前年底勇敢捐骨髓為母親續命，無奈母親今年初仍病逝，她忍住哀傷、扛起家務，陪伴父親弟妹度過情緒低谷，更立志要成為為弱勢伸張正義的檢察官，實現對母親病榻前的承諾，15歲的她成為今年全國孝行楷模獎30人中最年輕獲獎者。

曾父十多年前工作時意外造成脊椎損傷，為了養育3姊弟只能當臨時工度日，曾母又罹患血癌，讓父親深受打擊。前年底母親病情危急，經骨髓配對相符，喜歡柔道和舞蹈的曾鈺媗克服恐懼，接受移植手術，去年獲選為家扶基金會彰化縣自強兒童。

今年2月母親病逝前，叮嚀她要勇敢堅強，分攤家務減輕父親的壓力，懂事的她收拾起悲傷，肩負起照顧一家大小的責任，照顧家人日常起居，也帶著弟妹分攤所有家務，一起用功，陪伴爸爸走過失去母親的痛苦。

曾鈺媗說，導師常鼓勵她別把悲傷藏在心底，有時候她會看著母親的照片偷偷掉淚，深怕怕爸爸發現也會情緒潰堤；她沒忘記母親叮嚀，希望用自己的樂觀與堅強，成為家裡穩定前進的力量，讓在天上的媽媽安心。

她說，弟弟妹妹都很懂事貼心，這段日子來爸爸也很振作努力出門工作，一家人相互扶持走下去，她深知自己其實並非天生活潑開朗，但她會努力學習勇敢正向，也會拚命用功，考上法律系、通過司法官考試，成為令父母親驕傲的檢察官。

導師沈大立說，鈺媗在校與同學相處融洽，且樂於助人，是一個樂觀活潑的孩子；在家中，努力陪伴爸爸走出媽媽過世的哀傷，並照顧妹妹與弟弟的日常起居，課後回到家也教導弟妹課業，肩負起照顧一家大小的責任。

校長劉玲慧表示，曾鈺媗同學非常堅強懂事，孝親至誠的態度，以自身生命實踐孝親的價值，讓大家都深受感動，她將「孝道」融入於日常生活當中，獲得全國孝行楷模殊榮，實至名歸。