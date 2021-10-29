綠色和平發現台灣海洋動物共有1萬1773種。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

綠色和平發現台灣海洋動物共有1萬1773種。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

綠色和平最新發布的《滅絕危機：台土灣海洋生物保育現況與建議》報告中指出，台灣鄰近海域原本擁有豐富的生物多樣性，魚類的種類高達3000多種，將近全球的十分之一，而全球僅有7種海龜，其中就有5種出現在台灣海域；珊瑚種類更是多達全球約三分之一，共約 700 多種。但真正被台灣法規保護的少之又少。

綠色和平發現台灣海洋動物共有1萬1773種，現行法令僅針對88種海洋動物禁止捕撈採集。相較於國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（簡稱IUCN 紅皮書）羅列2364種台灣的海洋動物並做六個級別的評估，顯見台灣的海洋物種保育不足，必須盡快立法並針對四大方針，設立完善的海保區，保護海洋生態及漁業資源。

該報告中回顧過去十多年間國內外共上百份文獻資料，檢視四種瀕危海洋動物的保育政策。首先，被國際自然保育聯盟（ IUCN） 列為瀕危（EN）的「鯨鯊」，台灣在 90 年代的年捕獲量可達數百隻，但遭到過度捕撈後族群數量急遽下降，現行法令雖已列為禁補魚種，但缺乏相關配套措施，目前在台沿近海的族群數量仍未見恢復。

此外，全球數量不到50隻的黑嘴端鳳頭燕鷗（Thalasseus bernsteini），被 IUCN 評為極危（CR）等級，曾被認定為已絕種，直到 2000 年才在馬祖再度發現，因此被稱為「神話之鳥」。此種燕鷗目前在台灣兩個以海鳥為保護目標的海保區（MPA）可見其蹤跡，「馬祖列島燕鷗保護區」以及「澎湖縣貓嶼海鳥保護區」，但是面積僅約 0.7 平方公里與 0.3 平方公里。

而今年初發生盜獵事件引發軒然大波的龍王鯛，全台數量不到30尾，列名在IUCN紅皮書的瀕危（EN）等級，成長緩慢且數量稀少，非常容易受到漁業行為的衝擊。即使龍王鯛在台已被列為保育動物，綠島也劃設為海洋保護區，仍無法阻止盜獵情事，凸顯相關單位執法計畫與量能不足。

最後，出現在台灣的鯨豚約30多種，佔全球鯨豚種類三分之一，但台灣現行的鯨豚保育措施，除了將所有鯨豚列入保育類名單，禁止捕撈，只有在西部海域成立白海豚保護區。

綠色和平呼籲，珍稀的瀕危海洋動物就在台灣，全台46個海保區卻分屬不同主管機關、不同法源，造成無法有效管理的現象，政府應儘速通過「海洋保育法」，並整合海保區分屬不同主管機關、不同法源的現況。