「肥宅阿兵哥」Henry。（取自「肥宅阿兵哥」Youtube頻道）

最近台灣存在美軍的話題熱議，其實，台灣人在美國加入美軍並不少見，不論是軍官、士官、士兵都有。日前即有在美國從軍後被派駐在韓國的台灣人，介紹美軍的福利與待遇。

來自台灣的「肥宅阿兵哥」Henry是一名美軍中士，在軍隊待了7年，目前被派駐在韓國，日前在其《美國陸軍 - 肥宅阿兵哥的生活》Youtube直播披露，在美國當兵可以賺多少錢？他首先解釋，美國有六大軍種，包括陸海空、陸戰隊、海岸衛隊和太空軍。美軍的薪水，跟軍種關係不大，主要是階級（軍銜）和在軍隊待多少年（軍齡）。軍齡是計算現役軍齡，如果是預備役或是國民衛隊，又有所不同。

他以陸軍為例，從三等兵、二等兵、一等兵，再到下士、中士、上士，再到一級士官、士官長再到軍士長，共9個等級。另外軍官有10個等級。每個月薪水跟階級有關係，還有就是在軍隊裡服現役多少年有關係。

他以自己為例，在軍隊已經待了7年，晉升到中士。他每個月的底薪是3187美元，但另外還有不同加給，其中最可觀的是住房加給，他目前每個月可以拿到2170美元，可以買房或租房，看自己想要怎麼花這筆錢都可以，是和薪水一起發給個人。

另外，還有食品加給大約有386美元，高生活物價加給400多美元，還有因為他是駐在韓國，所以有50美元加給。所以加給和薪水加起來，他大概每個月6000多美元（6243美元）。扣稅之後，還可以實領6000美元多一點。

如果剛進軍隊的話呢？他以二等兵為例，尚未在軍隊待滿2年，基本薪水為每月2001美元，住房加給也有2154美元，同樣也有餐費加給386美元，如果也是駐韓國，也有340美元高物價加給以及50美元的派駐韓國加給，總計4931美元，實領4600美元左右。也就是中士和2等兵之間只差1000多美元。

另外，他的主管是中校，已經服役24年，基本薪水大約11000美元，加上2700住房加給、餐費加給200多美元（比士官兵少）、650美元高物價加給、50美元駐韓加給，扣稅後實領11000美元左右。

他強調，這都是實領，可以拿到口袋的薪水，並且，每多兩年軍齡，薪水就會增加幾百美元，且每年薪水都會增加2％左右，即使軍齡還沒到，但到了下一個財年，薪水和加給都有2％左右的調漲。

至於晉升的時間，二兵升上兵只需要6個月，上兵到下士需要1年，但是要去士官學校學習領導課程。他本身從下士到中士花了2年的時間，升到上士也大約需要2年的時間。通常升到上士，就可以在陸軍待20年到退休。軍官至少要升到少校才可以待20年到退休。

他也回答網友疑問，如果在美國當程式設計師，一個月可能也1萬美元，當兵7年一個月才實領6千多美元，為何要當兵？他說，實領6千多，在民間稅前至少要8千多美元的薪水，因為軍人只有基本薪水要扣稅。

此外，如果會其他語言也會有加給，會有一個語言清單，但目前說國語沒有加給。

他特別提到，于北辰當少將旅長的薪水大約11萬新台幣左右，而在美國當中士每個月就有15萬新台幣左右。