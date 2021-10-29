越南籍山老鼠，盜伐珍貴檜木樹瘤。（仁愛警分局提供／廖志晃南投傳真）

越南籍黃姓逃逸移工等7人，到大禹嶺山區，竊取珍貴檜木及扁柏樹瘤共130公斤，警方掌握情資，在仁愛警分局前進行攔截，除了查獲盜伐林木，還在移工身上搜出毒品安非他命，警方偵訊後，依違反森林法等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

仁愛警分局與保7總隊第6大隊、移民署南投縣及高雄市專勤隊，掌握1輛自小貨車，周期性載運越南籍逃逸移工，到花蓮縣大禹嶺立霧溪事業林區，盜伐國有1級林木扁柏及檜木，經調閱路口監視器得知該車行進方向後，28日下午動員20名警力，在仁愛警分局前設置路檢點，進行攔截圍捕。

自小貨車由越南籍黃姓移工擔任駕駛，車內還有高姓等6名越南籍逃逸移工，後車廂內查獲樹瘤76塊，合計130.61公斤，並在1名移工身上搜出毒品安非他命及自製吸食器等違禁品，全案依違反森林法、竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

仁愛警分局長莊順智表示，今年1月迄今，該分局已查獲違反森林法7件17人、紅檜126塊、扁柏41塊，總重382.51公斤；警方打擊山老鼠沒有假期，絕對查緝到底，不容許任何人牟取不法利益；同時提醒消費者，購買木製品時要認明「台灣木材」標章，不要購買來路不明的木製品。

南投縣警察局長黃永志表示，山老鼠集團盜伐國有林木，破壞水土保持，影響森林保育，惡性重大，因此要求仁愛警分局向上溯源、擴大偵辦，務必追查出幕後買家，及可能存放的倉庫、收受的藝品店等銷贓管道，將盜伐者、運送者、銷贓者到收購者一網打盡。