台東縣太麻里鄉居民土地地上物遭鄉公所強行拆除，引發居民抗議。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣太麻里鄉居民土地地上物遭鄉公所強行拆除，引發居民抗議。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣太麻里鄉公所計畫擴大原住民市集範圍，拓寬金崙火車站正前方道路時，當地居民29日拉布條阻擋怪手抗議，居民不滿該土地目前正進行回復權利的行政流程，鄉公所竟然逕自砍樹拆牆。鄉公所回應，陳情人屬違法占用，未來若回復權利將賠償損失。

鄉公所委託的施工廠商大型破碎機具正在拆除圍牆，卻有婆婆媽媽不顧危險上前拉起白布條抗議，要求怪手停止施工。抗議代表宋小姐表示，早年因長輩不識字，沒有辦理土地登記，家族3代都在這塊地居住耕作，後來就被登記為國有地。

警方上前勸阻，但鄉公所的施工人員與抗議居民仍爭論不休。宋小姐質疑，土地管理單位是賓茂國中，因此，鄉公所根本無權找廠商拆遷，如今不但拆除圍牆，還砍掉椰子樹、芒果樹，她怒批，鄉公所根本是違法占地的惡霸。

宋小姐控訴，早年只有搭建草屋，世代都在這塊土地養雞、種菜，而她的婆婆自1992年就開始陳情，30年來仍在走行政程序，「從年輕陳情到年老」，未料鄉公所未通知竟擅自來砍樹拆圍牆，還揚言要告她們妨礙公務。

太麻里鄉公所建設課說明，已向縣府教育處取得土地使用同意書，而陳情人屬於違法占用，雖然陳情人尚在回復權利程序，但鄉公所有預算期限的問題，因此先行施工。為了太麻里火車站附近商圈的發展，鄉公所認為擴大市集範圍有助於地方建設，如果未來陳情人有回復權利事實，鄉公所會幫他們回復原狀，並按利息賠償地上物損失。

此外，國產署台東辦事處表示，正常撥用程序應由新管理單位書面聲明新舊管理單位使用目的、需求等，向台東縣府地政處提出申請，地政處再轉呈國產署，程序完備後再變更管理者。然而，地政處指出，並未收到太麻里鄉公所提出申請。