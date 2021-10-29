63歲郭男今29日11時許，於三重區永福路與力行路二段地下道口，執行指揮交通業務，一名小貨車駕駛，疑不服郭男指揮，竟下車毆打，造成郭男身上多處受傷，郭男憤而向三重警方報案，警方到場時，毆人的駕駛已離去，目前警方正調閱監視器釐清事發原因。

警方表示，郭男今中午12時至三重分局永福所報案，指他在地下道口執行交通業務，被一輛小貨車駕駛毆打，分局獲報後立即調閱監視器調查，經查該車主為公司行號，目前正釐清駕駛身分，通知毆人的駕駛到案說明。