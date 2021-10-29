不滿義交指揮路中下車痛毆 囂張小貨車駕駛肇逃警追身分 17:052021/10/29 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重男地下道前指揮交通 莫名遭小貨車駕駛毆打 警方調查中(翻攝照片／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 63歲郭男今29日11時許，於三重區永福路與力行路二段地下道口，執行指揮交通業務，一名小貨車駕駛，疑不服郭男指揮，竟下車毆打，造成郭男身上多處受傷，郭男憤而向三重警方報案，警方到場時，毆人的駕駛已離去，目前警方正調閱監視器釐清事發原因。 警方表示，郭男今中午12時至三重分局永福所報案，指他在地下道口執行交通業務，被一輛小貨車駕駛毆打，分局獲報後立即調閱監視器調查，經查該車主為公司行號，目前正釐清駕駛身分，通知毆人的駕駛到案說明。 苗栗自小客車翻落50公尺邊坡 駕駛幸運獲救 高級住宅保全暴打無罩住戶 全因他的特殊身分 #駕駛 #義交 #小貨車 #毆打 #指揮交通 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醉客尿急求運匠載派出所解放 警一查「你被通緝」當場臉綠了 12:252021/10/29 社會 陸昨增64確診 內蒙古19例 哈爾濱當局促民眾不出市不出省 11:562021/10/29 兩岸 台南「大頭幫」橫行地方 被忤逆就率眾毆打砸車 9人遭逮 14:442021/10/29 社會 男撞車獲救 躺地狂喊「我要找我媽」 警消傻眼 13:052021/10/29 搜奇 屏東肉販遊東歐人間蒸發 家屬接神秘電話急瘋 外交部查無此人 13:332021/10/29 社會 陸雙座殲-20實體機現身 環時有話說 15:432021/10/29 軍事 提升交通導護值勤正確觀念 台中第四分局大墩派出所所長親宣導 10:412021/10/29 社會 「外送」藥頭每天換摩鐵躲查緝 卻因下車「做這件事」栽了 11:172021/10/29 社會 辦門號送上網有陷阱 菲籍女申請後險成應召站「雞頭」 11:402021/10/29 社會 影片直擊 10噸重履帶突滾落曳引車 轎車瞬間壓成鐵餅 11:382021/10/29 社會 未婚小媽媽產子 男友裝垃圾袋棄空地 冷回警：他死了 08:422021/10/29 社會 社會熱門新聞 【獨家】陸軍蘭指部士官與女友吵架 負氣歸營疑自傷陳屍營區 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 太魯閣49人死李義祥自由5天回籠看守所 檢方抗告成功再羈押 - 社會 人妻逛夜市翹臀被掐一把 還被阿伯嗆：又不是多漂亮 - 社會 新聞透視》陳敏華涉私菸案仍升少將 連三軍統帥也敢騙 侮辱軍銜 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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