紀錄片《1819》今(29)日晚間11點於公視第三台首播，本片由一群大學生耗時3年拍攝製作，盼藉由電視播出，讓更多社會大眾觀看這部紀錄片，也能促進台灣社會對於青少年議題的關心。

紀錄片《1819》由大學生導演陳毅執導，拍攝南崁高中學生黃斌的生活日常，除了讀書考試外，也記錄了畢業旅行、運動會等面相，是台灣少見長期蹲點拍攝高中生日常的紀錄片，全片曾在台積電青年築夢計畫中奪下優勝，也在flyingV募資50萬達標，製作後期獲金馬獎得主楊力州允諾擔任監製，讓這部紀錄片受到更多的關注。

紀錄片《1819》受邀在各大專院校公播放映，導演陳毅(左二)出席映後座談。(陳毅提供／李侑珊台北傳真)

陳毅表示，製作3年，資金至今都沒有辦法完全到位，劇組還有數十萬的負債，也沒有辦法再支應院線上映、更多的行銷費用，只能用更務實的方式推廣這部紀錄片。陳毅說，紀錄片《1819》今日能在公視第三台播出，期待能接觸到更多不同年齡層的觀眾，除電視外，這部片目前也在串流平台CATCHPLAY＋上架，歡迎民眾用不同的方式收看這部片。

陳毅提及，目前持續在各大專院校、社區進行公播放映，11月也受邀在第25屆烏山頭影展放映，期盼在疫情趨緩的當下，各單位可以放心邀約。陳毅強調，沒有資源，只能更努力地用不同方式去推廣紀錄片，因為他認為這部片對台灣很重要。

陳毅說，青少年的議題長期受到漠視，雖然他們看來平凡、身上也無特殊的標籤，但他們確實需要被關心，若我們真誠地與他們相處，也許就能理解他們的苦悶、壓抑，以及他們具有熱情與創造力的部分。