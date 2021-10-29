大陸資通訊大廠華為29日下午公布2021年前三季營收為人民幣（下同）4558億元，這較2020年同期大減達32.1％，淨利潤率為10.2％。

綜合陸媒報導，2020年前三季華為營收為6713億元，年增9.9％，淨利潤率為8.0％。對於今年前三季表現，華為輪值董事長郭平表示，「整體經營結果符合預期，To C業務受到較大影響，To B業務表現穩定。」

郭平指出，華為將繼續加強技術創新、研發投入和人才吸引，不斷提升經營效率，有信心能夠為客戶和社會持續創造價值。

報導稱，2021年上半年，華為營收為3204億元，年減約30％。但淨利潤率有所上升，由1年前的9.2％增加到9.8％。

受到美國政府制裁影響，上半年對華為營收影響最大的是消費者業務，2021年上半年數據為1357億元，相比2020年同期的2558億元幾乎縮水一半。

雖然華為上半年剛發布新旗艦手機P50系列，但因晶片供應仍然受限的關係，業績成效仍不彰顯。而華為上半年營運商業務和企業業務分別為1369億元和429億元，表現相對較佳。