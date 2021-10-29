新台幣年化股息率3％利率高不高？富邦金控的丙種特別股29日掛牌，壽險認購看法二極，如國泰、中國、全球、遠雄、宏泰人壽等都有公告認購，合計約占此次發行量的35％，主要就是覺得目前3％算極不錯的報酬率，但以往愛搶債券的南山、新光、台壽等則沒有認購，認為利率不如富邦金乙種特別股的3.6％。

富邦金為了併購日盛金，共現金增資發行普通股5.48億股、每股58.9元；及3.3333億股的丙種特別股，每股60元，已成功募集522.77億元，並在29日掛牌上市。

壽險業亦有公告參與認購富邦金普通股者，如新光人壽認近793萬股，金額約4.669億元，全球人壽亦認現增近564萬股，金額3.32億元左右。

壽險公司還是認丙種特別股居多，主要是偏向固定收益投資，公告認購最多的是全球人壽，預計認富邦金丙特近4167萬股，金額約25億元，約占富邦金丙特總發行量的12.5％。

其次是國壽認購2757萬多股富邦金丙特，約占8.27％，金額16.54億元；中壽也認了近2076萬股，金額12.46％，約6.23％；遠雄人壽認近1378萬股，金額8.27億元左右；宏泰人壽認1333萬多股，金額近8億元，合計五家壽險公司共認購1.17億股的富邦金丙種特別股，占率逾35％，總認購金額逾70億元。

認購的壽險業者評估，近期銀行發行次順位金融債，利率多不到1％，富邦金丙特可以有3％，以絕對收益來說，算是很不錯的標的。

富邦金上次發行乙種特別股是2018年4月左右，當時是七年期IRS（利率交換）1.17％加碼2.43％，合計是3.6％；今年10月發行丙種特別股，則是七年期IRS為0.6538％加碼2.3462％，合計是3％，壽險業者分析，目前市場利率比三年前下降，但富邦金丙特加碼利率只比乙特少9個基本點（1基本點等於0.01百分點），評價算合理。

但因特別股都不累積，即不像債券一定每年都有利息，其他壽險公司也有評價認為現在認有點不划算。

其他如大立光、宏碁、國巨、宏觀等亦都有公告認購富邦金丙特，合計約占12.66％，金額約25億多元。