華視將於10月31日喜迎50周年，特別以「精采50 繁華視界」為主題，在周日當晚8點黃金時段播出《華視50週年台慶特別節目》第5集《祝華視50週年生日快樂》，由華視出道的知名主持人黃子佼與華視主播莊雨潔擔任主持人，細數華視「綜藝王國」經典優質綜藝節目。

將於11月底播出的《開拍吧孩子》由金鐘主持人吳姍儒（Sandy）與曾於海外留學、指導過兒童戲劇課程的周厚安聯手主持，都是星二代的兩人希望藉由雙語兒童拍片競賽實境秀，帶領孩子透過鏡頭探索世界，製作人鄭凱駿說起製作節目的契機：「大概在2年前，我在Youtube上看到有兩個印度小朋友在台灣上山下海拍短片，而且自己剪接、上傳影片介紹台灣，我就想說或許可以做用小朋友視角來比賽拍片的實境節目，而且用英文來製作，可以讓全世界知道台灣。」

黃子佼和主播莊雨潔擔任《華視50週年台慶特別節目》第5集《祝華視50週年生日快樂》主持人。（華視提供）

周厚安也說：「我在節目中主要是外語擔當，接下主持後才知道主持節目不是這麼容易的事，不過跟Sandy一起主持可以學到很多東西，跟孩子一起工作也是一種挑戰，小朋友雖然很活潑吵鬧，但也很可愛，可以喚起我的童心。」而不克前來現場的Sandy也用影片祝福華視50週年生日快樂，也請觀眾期待即將開播的《開拍吧孩子》。

優質鄉土行腳節目《咱台灣的味》的製作人葉直育也透露：「新一代的《咱台灣的味》最大改變就是荒山亮介紹一個地方，就會用一首歌來貫穿這集的主題，過程中有美食也有好歌聲，讓節目更加多元與富有意涵。」荒山亮在旁邊聽了就說：「不斷地吃不斷地唱，我都快有職業傷害了，不過也體驗到很多廚師與職人的心路歷程，讓我看到很多台灣不一樣的鄉土民情。」

華視50年來製播無數部收視極佳的綜藝，包括《超級星期天》、《綜藝萬花筒》、《龍虎綜藝王》、《天才衝衝衝》等，在50週年的重要時刻，持續推陳出新，象徵華視50周年緬懷過往共創未來的精神，讓不同年齡層的觀眾都可在華視找到更多優質綜藝節目，再創「綜藝王國」美譽。