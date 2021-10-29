疫情指揮中心29日表示，公費疫苗預約平台第13期規劃提供BNT疫苗與AZ疫苗第一劑，以及BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上與AZ疫苗已接種第一劑間隔滿10週以上對象第二劑接種，相關對象及期程說明如下：

一、符合資格對象，10月26日中午12時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

1.BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/11/5（含）前出生]。

2.BNT第二劑：10月8日（含）前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31（含）前出生]。

3.AZ第一劑：50歲以上民眾[即1971/12/31（含）前出生]。

4.AZ第二劑：8月27日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/5（含）前出生]。

二、預約分流時程：

1.BNT疫苗：11月3日上午10時至11月4日中午12時。

2.AZ疫苗：11月3日下午2時至11月4日中午12時。

三、施打時程：11月5日至11月12日。

指揮中心說明，前述對象將於11月2日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另有關BNT疫苗12-17歲（含）對象之第二劑校園集中接種作業，屆時將視教育單位相關期程調整。