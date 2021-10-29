國民黨主席朱立倫將參加公投電視說明會，對戰行政官員。國民黨立委陳以信質詢時問行政院長蘇貞昌是否代表反方出面辯論，蘇揆表示，哪個場合、由誰去，整個行政團隊自有規劃，並意有所指地說，上次蔡英文總統和朱立倫辯論後，人民也做了選擇，還嗆聲「是希望我出來打敗國民黨嗎？」

行政院長蘇貞昌今天繼續到立院進行施政總質詢，面對國民黨立委陳以信不斷詢問是否參加公投電視說明會，替反方辯護，蘇揆說，關於行政院決定的政策如何福國利民，他會利用各種場合跟國人報告，而公投說明會就依照公投法進行，他會到各地說明，同時已向主辦機關提供相關報告。

國民黨立委陳以信質詢行政院長蘇貞昌。（摘自國會直播）

眼見蘇貞昌迂迴答覆，陳以信開嗆「不是雄辯滔滔，怎不敢出來？」，蘇揆表示，不要用不敢二字，只要能把政策講清楚，他都會把握機會，至於哪個場合、由誰去，整個行政團隊自有規劃。

陳以信接著說，蔡英文總統在2004年曾就公投和資深媒體人陳文茜辯論，2010年和前總統馬英九辯論ECFA，蘇揆表示願意下鄉說明，但卻不清楚回答是否參加公投說明會。

蘇貞昌聞言後反問，「你看我會怕嗎？」，但怎麼樣讓人民清楚，自有規劃，而「上次蔡英文跟朱立倫辯論後，人民也做了選擇，清清楚楚」，陳以信追問是你或蔡英文規劃？蘇揆說，有些事情不一定是他規劃，反嗆「你是希望我出來打敗國民黨嗎？」

蘇貞昌指出，至於他何時出來比較好，就如同棒球比賽，誰當先發、誰要上場，跟打籃球的道理一樣。陳以信再嗆「說你不敢就生氣」，蘇揆直言「不會，只會覺得你描述的不正確」，若叫我戰就如你所意，那你想的就太淺了。

至於公投未過關，政策是否繼續執行？蘇貞昌說，若反萊豬公投過關，國民黨和中國會最高興，而台灣加入CPTPP就不用做了，因此，國民黨的做法會害死台灣。

蘇貞昌說明，當年國民黨開放符合國際安全標準的萊牛進口，現在卻反萊豬，相當矛盾，若禁止進口萊豬，就違反國際貿易規範，根本就不可能參加CPTPP，而中國已經申請參加CPTPP，所以他才說中國會最高興。

被問到公投若過關是否下台負責，蘇貞昌說，公投是對事，不會把公共政策的決定，運作成政治鬥爭，更不會像朱立倫所說的公投是倒閣公投。