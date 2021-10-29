美國紐約州一個學區今天表示，禁止學生萬聖節裝扮成Netflix韓國影集「魷魚遊戲」中的角色，以免有美化暴力之嫌。
反烏托邦題材劇集「魷魚遊戲」描述456名因欠債而陷入絕望的玩家，自願參加一場童年遊戲的競賽，輸了會有致命的後果，如果贏得六輪遊戲勝利，將可以獲得456億韓元（約新台幣10.7億元）。
紐約市以北的費耶特維爾-曼利烏斯（Fayetteville-Manlius）學區寫信給學生雙親表示，學區中6所學校不希望學生穿戴「魷魚遊戲」中出現的面具、綠色運動服和粉紅色連身衣。
學區校監泰斯（Craig Tice）發表聲明說：「校長們希望確保學生的家庭知道，學生在萬聖節穿著模仿這個節目的服裝前來學校並不恰當，因為劇中服裝帶有潛在的暴力訊息。」
他表示，學校此一要求的用意在於，「服裝不宜太過血腥或恐怖，以免嚇到年紀較小的學生，」。
泰斯並說，已有一些學生模仿影集中的遊戲。費耶特維爾-曼利烏斯學區內包含3所5到10歲兒童就讀的小學。
「魷魚遊戲」9月中開播後4週內，收視觀眾已達1.42億戶，成為Netflix最多人觀看的影集。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101029
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