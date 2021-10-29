本周第三輪振興五倍券加碼券抽籤結束，幾家歡樂幾家愁。(摘自五倍券官網)

本周第三輪振興五倍券加碼券抽籤結束，幾家歡樂幾家愁，有人是天選之人，連續中籤；但也有國家級邊緣人，到目前為止還是「槓龜」。據目前統計，還有34組苦主至今仍未中獎，其中還有一組號碼更悲慘，連續4次和加碼券擦身而過。

圖為藝FUN券抽籤。（陳信翰攝，本報資料照片）

除了好食券外，8大部會推出「國旅券、i原券、農遊券、藝Fun券、動滋券、客庄券和地方創生券」等振興加碼券，將分四輪抽籤抽出幸運兒。今（29日）第三周抽籤結束，根據統計，從00到99號碼中，仍有34組號碼還未曾中籤，分別是：03、05、10、16、17、20、24、25、26、27、28、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、69、70、72、74、77、80、83、84、86、88、90、94、99。

除了以上的邊緣人之外，還有一組號碼更慘，連續4次都和中籤擦身而過，那就是尾數「41」的民眾，因為這4次中籤都必須要「末3碼」相符，分別是：第一周創生券「441」、「941」、第二周客庄券「841」，以及和第三周國旅券「041」。

還沒抽中加碼券的民眾，還剩下周最後一輪機會，若還沒有登記，可於最晚在10／29晚間11時59分前在官網登記，參加最後一輪抽籤。另外，也可上五倍券官網綁定數位券，即可獲得經濟部加碼的500元好食券，到今天為止。