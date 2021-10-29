林亮君（右）今年4月23日與另一位市議員苗博雅會勘台北田徑場。（林亮君辦公室提供）

台北市體育總會足球協會29日召開第4屆第1次會員大會，北市議員林亮君獲選新任理事長，成為推展足球的美麗推手。林亮君表示，足球是全球觀看人數最多的運動，也能讓台灣被更多人看到，上任後希望提升北市的足球環境，讓這項運動更為蓬勃，栽培出更多足球國腳。

「北市現在踢足球的小朋友真的很多，很多家長甚至不只是讓小孩踢興趣，而是有意想栽培成未來國腳。」林亮君說，有好的足球環境，才能發掘出有資質、潛力的好手，因此她之前參與公共政策網路參與平台「千足計畫」的連署，就是認為北市寸土寸金，盼推動多元場地運用。

林亮君（下排中）參與公共政策網路參與平台「千足計畫」的連署，推動運動場地多元運用。（臉書翻攝）

林亮君笑說學生時期就與「足球」結緣，但當年去中山足球場不是看比賽，而是參加選舉造勢晚會。2014年巴西世界盃她開始跟風看足球，最後德國與阿根廷爭冠，因為自己研究所念法律，她決定支持講究鐵血紀律的德國，最後「日耳曼坦克」真的拿下隊史第4冠。

「半夜看球很熱血，若有機會為自己的隊伍加油，感覺一定很棒！」林亮君去年也應台北熊讚女足隊之邀，到台北田徑場擔任木蘭聯賽的開球嘉賓，感受了現場看球的魅力。

林亮君（右六）去年到木蘭聯賽台北熊讚主場擔任開球嘉賓。（木蘭聯賽臉書粉專翻攝）

成為足球迷的林亮君表示，中山在2010年台北花博後被水泥「孔」起來，不再作為足球使用，真的非常可惜。至於取代中山辦大型足賽的台北田徑場，今年本來要辦亞洲盃資格賽，今年4月林亮君與另一位市議員苗博雅前往會勘，發現有排水不良、更衣室與廁所太少等結構性問題，讓她感嘆首善之都的足球場如此「掉漆」，立即要求市府改善。

做為中山、大同區的市議員，除了更改用途的中山足球場，北市目前的基層足賽重鎮，迎風足球場也在林亮君的選區內。今年曾傳出迎風的C、D場要改為飛盤用地，也是經林亮君向市府了解關切，才替足球留住寶貴的兩面球場。

林亮君說，自己高中有打排球班隊，同學則多愛打籃球或壘球，但足球才是全世界觀看人數最多的運動，產業效益驚人，只是台灣過去沒有那樣的足球風氣。擔任議員後，她接觸到很多家長，非常熱衷讓孩子踢足球，深刻感受到足球風氣大不同的氛圍。

新任理事長林亮君與台北市體育總會足球協會第4屆會員、理監事及貴賓會後合影，一同努力推展北市足球。（北市足協提供）

「北市足協過去很努力舉辦夏令營，未來希望能接觸到更多年輕的爸媽，且不單只是推廣，也要爭取其他大企業的支持與贊助，一起來推動提升足球大環境。」林亮君表示，運動賽事可以凝聚國人向心力，足球又是全球最風行的運動，希望在北市為推動足球盡一份心力，進而讓台灣在世界上被更多人看到。

台北市體育總會足球協會與其他縣市足委會，均為中華足協的團體會員，但北市足協的理事長辭職懸缺已久，這次改選由林亮君接棒，總幹事仍由大同大學體育室副教授唐吉民續任，希望在既有基礎上增加推展足球的力量。