外資在10月最後一個交易日又反手賣超台股逾百億元，但月線仍收紅K棒，日盛MIT主流基金研究團隊指出，近期指數區間震盪，中小型股表現相對活潑，操作將選股重於選市。永豐投顧則分析，九月下探後回升，十月形成W底，頸線在16771點，10月15日長紅脫離底部後，大盤低量盤堅，逐步滿足了W型態。如果預期型態能完全滿足，則高點在17380點，約可超過9月27日大盤反轉點，同時預期可突破季線與半年線。不過考慮低量環境，且年底經理人保守，屆時市場轉樂觀時，提防回吐賣壓，指數區間看16700點至17400點。

近期美國基本面持續傳出佳音。在經濟面，截至10月23日當週，美國初領失業金人數為28.1萬人，而截至10月16日當週，美國續領失業金人數為224.3萬人，兩數據持續創疫情爆發以來的新低。觀察企業基本面，截至10月28日，S&P500企業中已有52.6%公布財報，其中67%營收優於預期，82% EPS優於預期，整體財報表現亮眼，有助美股續航動能，亦有助台股上攻力道。加權指數近期於16700-17000點狹幅區間持穩震盪，持續關注企業財報與產業展望，以及Fed會議等議題。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，台灣基本面來看，9月出口值為396.5億美元，連15紅再創歷年單月新高，顯現台灣經濟基本面仍佳，展望4Q21，國發會表示台灣疫情穩定、管制措施持續放寬，加上振興五倍券推出有助內需消費回溫，經濟成長動能將保持穩定，將對台股帶來下檔支撐。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，近期指數區間震盪，中小型股表現相對活潑，操作將選股重於選市。在第四季，看好半導體、5G手機、伺服器以及汽車電子等族群。由於晶圓代工、記憶體等半導體產業產能依舊維持滿載，在當前供不應求狀況下，半導體大廠紛紛啟動擴產，因此對於半導體設備需求相當強勁，看好後續產業發展。根據調研機構預估，2021年電動車銷量將由2020年的260萬輛成長至360萬輛，除新興EV品牌外，傳統車廠積極跨入EV市場下，相關供應鏈可望受惠。