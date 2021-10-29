虛擬貨幣市場再傳驚奇，有投資者在去年8月購買價值約8000美元（約新台幣22.4萬）的柴犬幣，沒想到一年過後，該批柴犬幣市值已飆到57億美元（約新台幣1600億）引起市場熱議。

Businessinsider報導，柴犬幣於去年8月1日開放交易，當時該名投資者以0.000000000189美元購買70兆個柴犬幣，沒想到目前柴犬幣的價格已經漲到0.00007941美元，意味著短短14個月內上漲700萬%，而他所持有的柴犬幣市值也飆到57億美元。

根據CoinMarketCap數據顯示，該名投資者的所持有的柴犬幣數量占總供應量的13%以上，目前在市面上流通的總數量約5490000億枚柴犬幣。

事實上，柴犬幣總市值在周二達到502.4億美元，超越狗狗幣躋身世界前十大虛擬貨幣，然而報導點出，柴犬幣的價格持續攀高，對大多數的虛幣投資者來說是個頭痛問題，主要是柴犬幣屬迷因幣，當作創造的用途是為了取笑投資者熱衷比特幣、以太幣等大型虛擬貨幣的狀況，若持續上漲，恐會排擠到其他的虛擬貨幣。

有趣的是，根據新浪財經報導，該虛擬貨幣錢包每天有5萬美元的提款額度，但要把這些錢提領完畢則要花費114000天，也就是312年。