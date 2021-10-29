台中市政府食品藥物安全處針對雞蛋製品進行稽查，總計查核16家業者，結果發現烏日區1家原料雞蛋有藥物多重殘留情況、不符規定，以移請源頭、嘉義縣政府衛生局處置，將依反動物用藥品管理法的規定、裁處飼養畜牧場3萬元罰鍰。

食安處表示，蛋類相關製品在台灣飲食結構中占比相當高，為維護食品安全，日前啟動蛋製品稽查專案，針對液蛋、皮蛋及鹹蛋等業者進行查核，結果發現4家作業場有排水溝不潔、洗選機台髒汙等部分缺失問題，經限期改善後已完成複查改善。

食安處指出，另也抽驗40件原料蛋及其相關製品，檢驗是否有動物用藥、農藥殘留、防腐劑、蘇丹色素及微生物等情況，結果發現1件原料雞蛋有檢出動物用藥多重殘留，其中三甲氧芐氨嘧啶0.33ppm、超過標準值0.02ppm，另磺胺一甲氧嘧啶驗出殘留量0.2ppm、超過標準0.1ppm。

食安處強調，違反規定的業者已移請源頭廠商所在地、嘉義縣政府衛生局做後續處理。呼籲民眾選購蛋品時應檢查蛋殼是否有裂縫、來源是否不明及蛋品貯放環境等。