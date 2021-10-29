嘉義縣張姓男子25年前持菜刀侵入住宅，砍殺林姓及蔡姓2名友人後搶奪9萬2000元後逃逸，被控涉嫌強盜殺人罪，但他案發後如人間蒸發，日前卻突然向嘉義地檢署報到，因追訴權時效於今年9月25日已屆滿，檢方予以不起訴處分。

不起訴處分書指出，現年57歲張男於1996年3月9日12時許，涉嫌持菜刀侵入林姓女子及蔡姓友人位於嘉義縣大林鎮的住處，砍殺2人成重傷後，再搶奪林女皮包內9萬2000元現金，隨即逃逸無蹤。

不起訴處分書指出，張嫌涉犯強盜殺人罪，最重本刑為死刑，依2005年修正前《刑法》第80條第1項第1款，追訴權時效期間為20年，再依2005年修正前《刑法》第83條規定，追訴權時效須加上偵查期間及追訴權時效期間的4分之1，因而此案追訴權時效已於今年9月25日屆滿。

檢方認為張嫌疑似知道追訴權時效已過，才會於10月中旬突然現身報到，經訊問後依法予以不起訴處分。

檢方透露，張嫌持用的身分證為1993年更換的，而他逃亡25年期間都藏匿在北部，打零工過活。