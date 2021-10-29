「哇！好有創意！」學生裝扮秀的服裝、道具、場景一次到位，表情更是維妙維肖，掀起一波波高潮。（葳格提供／盧金足台中傳真）

萬聖節慶祝活動讓孩子在葳格國際學校外語學習過程，結合節慶文化、生態探究、電影賞析等等多元知識探索。（葳格提供／盧金足台中傳真）

萬聖節不只是單純慶祝，巧妙將外語課程融入節慶文化，為孩子開展更寬廣的世界觀。（葳格提供／盧金足台中傳真）

萬聖節即將來臨，各地舉辦瘋狂慶祝活動，葳格國際學校打造巧克力冒險工廠 Wagor and the Chocolate Factory」，帶領學生發揮生動的想像力，到旺卡的巧克力工廠探險，師生大秀創意裝扮各具巧思，因應防疫，裝扮秀改採「線上走秀、實體投票」，打開新視野，與國際接軌。

讓學生驚喜連連的萬聖節，葳格學生們帶著幸運金券進入巧克力冒險工廠的奇幻旅程，在萬聖節主題教學後，在一個又一個的關卡，延續葳格北屯校區上學期可可豆戶外教學。

帶領學生從過程中研發如何將可可果莢加工製成巧克力，各異其趣的巧克力大觀、外師團隊改編經典電影《巧克力冒險工廠》英文話劇，稀奇古怪的「威利·旺卡」向幸運的孩子打開他的糖果工廠大門，學生們看到五彩繽紛的糖果陷入瘋狂。

最吸睛的是師生們大秀創意，裝扮各具巧思，因應防疫考量，這次最特別的是裝扮秀改採「線上走秀、實體投票」，由學生大秀創意，錄製走秀影片，公開由全校師生投票。

「哇！好有創意！」學生服裝、道具、場景一次到位，表情更是維妙維肖，掀起一波波高潮。

萬聖節慶祝活動讓孩子在葳格國際學校外語學習過程，結合節慶文化、生態探究、電影賞析等等多元知識探索，萬聖節不只是單純慶祝，巧妙的將外語課程融入節慶文化，為孩子開展更寬廣的世界觀。

葳格小學部北屯校區校長蕭國倉表示，葳格重視學生國際文化學習、品格教育，在堅實的雙語教學基礎下，除在課程上提升語言能力，文化體驗培養良好的英語力與國際觀。

值得一提的是，校方規畫活動精神，著重以文化節慶活動來啟發孩子對生活及未來的感受力與同理心，機會教育小學階段的孩子，培養良好的生活習慣和道德品格，從萬聖節的活動中親身體驗節慶文化，從活動中學習外語與風土民情，打開世界文化的另一扇窗。