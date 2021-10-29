新北市樹林區大成路與學士路口的北大停二停車場，該地段去年從拖吊場改建成停車場，但因周邊人口急遽增加，該地段又位在精華區內。經發局將用地活化，擬用BOT方式發展成複合式商場，不過部分地方人士認為，商場興建後勢必重創當地交通，若屆時招商不利恐會淪為蚊子館，盼該塊空間能有多點的公益設施空間。

北大停二停車場原址是北大拖吊場，隨著周邊新大樓落腳，不少居民反映拖吊場，堆置大批涉案、事故贓車，因此頻頻要求遷移，市府去年8月將此地改建為停車場，新增約150個停車位。為了使用地進一步活化，經發局去年11月召開公聽會後，決議將此地變更為多目標使用，在保有停車空間下，設置複合式商場，引入零售、餐飲、大型主題式專門店、主題式親子運動場等業者，預計明年3月底前公告招商。

不過，有部分地方民眾反映，周邊社區、特力屋停車場的出入口都正對著大成路、學士路，尤其學士路道路寬度又太小，若未來興建商場，周邊交通恐會堵塞。另外，北大國際一街、學成路上已有商場，生意招商情況皆不佳，擔心新商場也會面臨一樣的窘境，成為蚊子館，對地方的助益不高，希望該用地可以興建大坪數的活動中心、青少年育樂中心、托老托幼空間。

市議員廖宜琨表示，北大特區呈現兩極的人口分布，尤其樹林端的居民距離區所行政機關太遠，當地的高中、國中、國小班級等名額嚴重不足，因此他去年就提議變更為機關用地，用平均地權基金興建公益大樓，既能滿足民眾的公益空間需求，也能將衛生所等公機關引入，縮短樹林端民眾行政作業時間，但該計畫卻遭回絕，盼市府考量樹林秀泰、新莊宏匯等案例對地方生活環境的衝擊，審慎思考，並在招標前多召開說明會，讓地方了解。

市議員江怡臻表示，她曾接獲多位北大住民反映心聲，北大特區是宜居的地方，希望市府考量在地民眾需求，包括各項日常生活機能需求，尤其在交通動線、出入口等方面，一定要依民眾建議審慎規劃，避免造成該區域交通壅塞，無論是公益設施或招商營運，都要考量北大居民的需求和特區長遠發展，並建議將北大社區內現有商場的營業項目與運營情形列入是否招商的考量，複合式商場規畫也希望符合北大特區親子的各項需求，結合周邊逐漸補足的幼托設施，讓生活空間更完善。

經發局表示，以BOT方式興建複合式商場主要是希望引進民間資金、節省市庫支出，依據細部計畫土地使用分區管制要點，市府未來會要求業者至少保留611坪的公益空間，目前已規畫作為托老、托幼、幼兒園、活動中心等空間使用，未來商場內設施也會補足現行計畫區內缺少的機能，至於地方人士反映的商場出入口設計位置，市府將吸取各方意見，納入可行性評估中。