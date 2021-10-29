苗栗縣警局29日舉辦外籍人士安全及交通座談會。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局29日舉辦外籍人士安全及交通座談會。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警察局29日舉辦「外籍人士人身及交通安全座談會」，有40多名外僑及新住民與會，本次活動聚焦交通安全，會中警察局以生動的交通安全行動劇，配合「路老師」後續的講解及主題式交通安全宣導，讓與會者留下深刻印象。有不少人是特地請假來參加，直呼「很值得！」。

29日座談會中的交通安全行動劇，是以新住民與國人發生機車擦撞為主軸，透過生動、輕鬆的方式呈現車禍後警方的處理流程及當事人應注意的權益。縣警局副局長邱麗宜表示，交通事故是跟大家最切身相關的人身安全議題，即便是國人遇到也會不知所措，外籍人士或新住民更可能因為言語不通或人生地不熟，加深恐懼感，希望藉由貼近他們生活經驗的行動劇，加深大家的印象，強化交通安全意識。

座談會另一個亮點是由警察局「路老師」交通隊小隊長黃錦湧，宣導外籍人士及新住民常見交通違規態樣、慢車法規及路權觀念。黃錦湧特別提醒大家，每個國家的交通法規都不盡相同，例如在美國紅燈是可以右轉的，而越南沒有二段式左轉。因此，要特別注意台灣與母國交通規則不同的地方，才能確保自身及他人的安全，並可以免於受罰。

座談會並由邱麗宜率警察局相關單位主管與外僑及新住民進行座談，大家針對交通及人身安全議題進行廣泛的意見交流。對於不能參加座談的外僑，警察局也事先訪問他們對治安的看法及建言，並作為未來策進的參考。