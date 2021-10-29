高雄鼓山區仁愛河濱商城屋齡約40年且屋況極差，高市府近日針對河濱商城辦理建物結構鑑定，初步結果認定鼓山區河邊街115巷東南側126戶建築耐震力不足，具有極高危險性，依法將處理後續危樓公告，同時依法應限期拆除，並啟動都更重建程序。

河濱商城建於1981年間，建築物有結構安全的疑慮，因此於2020年委託台北市結構技師公會鑑定結構安全，由於城中城大火事件，引發高市府對各棟老舊大樓安檢的關注，市府相關局處於28日會同高市建築師、土木技師及結構技師等公會進行現勘。

工務局表示，鑑定結果河濱商城部分建築物有氯離子含量試驗超標問題，屬於海砂屋，房屋的鋼筋鏽蝕也相當嚴重，初評結果耐震危險度R值為72.11分，且混凝土平均強度約原設計強度35.5％至80.9％，另外，地下室的153支柱子，其中有89支現況已爆裂，損壞相當嚴重，整體建築物具有極高危險性，應儘速拆除。

工務局指出，依據建築法規定，基於河濱商城住戶生命財產安全並履行政府職責，他們將於11月1日發文並現場張貼公告，通知住戶限期一個月內拆除，屆期若不拆除，工務局將強制執行拆除作業。

高雄市副市長林欽榮表示，經過鑑定有立即危險的河濱商城社區，全數屬於私人產權，原應該由社區自主民辦都更，但目前的危險情況刻不容緩，市府將全力協助民間自主都市更新，因應立即危險的建築物將以三大措施先行處置，包括通知限期拆除、迅行劃定更新地區並依法辦理都市計畫變更。