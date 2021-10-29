主計總處今（29）日公布GDP概估統計，雖然第三季民間消費創歷來最大跌幅，但受惠於國內投資遠遠優於預期，第三季經濟成長率為3.80％，高於原預測，全年經濟成長預測數經此更新後可達6.01％。

綜合統計處專委吳佩璇表示，第三季海關出口雖高，但仍略低於預測，真正讓第三季經濟成長優於預測的原因，是民間投資動能遠遠優於預期，以致資本形成大幅成長27.97％，高於8月預測的12.49％，包括半導體產業、其他製造業、電信業、離岸風電業都有很好的表現。

值得注意的是，第三季民間消費成長率-5.49％，創下歷年最大跌幅，也比8月預測時更差，吳佩璇表示，這是因為去年第三季已自疫情解封，消費大爆發，而今年第三季還在漸進式解封階段，加以民眾高度警戒，因此出現這麼大的負成長，但隨著五倍券的使用，預期第四季可望回升。

由於第三季經濟成長3.80％比原預測高出0.49個百分點，吳佩璇表示，假設第四季預測不變，經此更新後，今年經濟成長率可達6.01％，但這並未考慮最新的國際情勢，待11月26日主計總處召開國民所得評審會後，會公布最新的預測。