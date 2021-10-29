香港男星羅嘉良是一名實力派演員，曾以電視劇《難兄難弟》、《天地豪情》和《流金歲月》，三度奪下香港視帝的肯定，成為無線電視第一位有3屆視帝頭銜的一哥；58歲羅嘉良去年傳出身體微恙，近日網上瘋傳他到大陸商演的影片，和富婆合唱卻屢被制止，宛如專門上台伴舞，視帝淪為陪襯的模樣令網友看了很不捨。

羅嘉良在2009年二婚大陸女星蘇岩後，為了能經常陪伴妻小，近年也把演藝重心轉往大陸，去年被直擊進出香港癌症醫療中心，當時身形也比以往消瘦許多，視帝健康狀況意外變話題；在罹癌消息瘋傳後，他也出面坦承的確有去癌症中心，不過是為了探望朋友，但也順便做了核酸檢測，之後也很快返回大陸劇組工作。

有網友爆料羅嘉良在商演上淪為伴舞。(圖/ 摘自微博)

近期有網友曝光一段羅嘉良出席商演的畫面，他穿著一襲西裝捧著一束花，和一名打扮隆重的女士在舞台上合唱，但細看卻發現都只有女方在唱，羅嘉良想開口卻都被制止，害他只能在旁邊乾笑隨音樂擺動身體；粉絲看到3屆視帝淪為富婆伴舞，紛紛不捨表示，「女的太霸道了吧」、「3屆視帝怎麼連一句都不給唱」、「羅嘉良變伴舞看了好心酸」。

據悉影片中的富婆是美容集團的老闆娘，在辦活動時很愛邀請請男藝人，男星何家勁也曾受邀當集團活動嘉賓；有一些網友納悶羅嘉良明明經濟無憂，現任妻子蘇岩家境也很優渥，應該不用出席這種商演。