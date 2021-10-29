在三立紅人榜征戰431天的「樂天歌姬」陳衣宸，昨（28日）舉辦首張台語專輯《愛你無留名》直播記者會，由江蕙（二姊）《黑咖啡》金牌作者周韋傑擔任主持人，恩師李明洋、好友陳孟賢和她仰慕的金曲歌王荒山亮老師，也站台擔任嘉賓；陳衣宸表示發片是為了失智的母親，希望在媽媽完全失去記憶前，讓老人家覺得光榮、有面子，神奇的是，媽媽在她參賽和決定出片後生活似乎有了重心，病程漸漸減緩，讓陳衣宸非常開心，「希望能唱出更多自己的歌，讓媽媽天天開心」。

昨直播會在荒山亮的「哈辣兄弟」美墨餐廳全程進行，陳衣宸穿著一襲靛藍色蕾絲小禮服登場，在主持人周韋傑的鄭重介紹下，出場演唱主打歌〈愛你無留名〉，在紅人榜認識的好友陳孟賢率先與她同框，聊起這張專輯的創作理念，活潑的陳孟賢為了陳衣宸發片還不時搞笑，成功帶動氣氛。

陳衣宸昨舉辦新專輯發片直播記者會。（音圓唱片提供）

荒山亮也放下錄音室繁忙工作，特地前來為陳衣宸站台，荒山亮甫以電影《薑茶的滋味》榮獲「Long Story Short film」和「French Riviera Film Festival」雙料影帝，可說是「台灣之光」，他昨現身直播與陳衣宸閑話家常，讓陳衣宸大喊：「沾光了」！荒山亮也希望把喜氣分享出去，稱讚陳衣宸歌喉了得、情真意切。