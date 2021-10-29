賓士母公司戴姆勒集團(Daimler)周五公布財報，儘管全球半導體短缺重創汽車業，旗下賓士汽車單位銷售數量跌了30%，但戴姆勒在尋求高利潤車款和成本刪減的努力下，還是實現了較高的季度淨利表現，並表示將達到全年獲利目標。

包含卡車業務的戴姆勒集團上季淨利為25.73億歐元，較去年同期的21.58億歐元增加了18%。營收幾乎為持平，來到401億歐元，略低於去年同期的403億歐元。

戴姆勒表示，預計賓士汽車部門2021年的銷售額將略有下降，但仍維持調整後獲利率在10%至12%之間的預測。

該公司還維持了戴姆勒卡車部門6%至8%的獲利率預測，該部門定於今年12月分拆。

戴姆勒預計第四季晶片問題會有所改善，短缺問題仍會持續到2022年，但情形會較2021年有所緩解。

戴姆勒此前曾警告，全球晶片衝擊將持續到2023年。

戴姆勒還表示，第三季一直牢牢控制成本，並關注在利潤更高的車款，包括Maybach品牌和AMG品牌。

伯恩斯坦分析師Arndt Ellinghorst表示，這是非常低的批發銷售數量，而獲利水準非常好，顯見管理階層一直在努力控制賓士汽車的損益平衡。