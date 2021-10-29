刑事局偵查第一大隊日前獲報，有不法集團在臉書刊登「史上最軟借錢俱樂部」及「討債公社」兩則廣告，分別招攬需錢孔急的民眾，及號稱可幫人討債等，警方經數月清查蒐證，發現幕後主嫌為竹聯幫龍堂黃姓男子，與15分幫巫姓男子，遂報請檢方偵辦，將兩黑幫組織檢肅到案。

警方調查，32歲黃嫌為龍堂成員，平時經營地下錢莊牟取暴利，去年在臉書刊登「史上最軟借錢俱樂部」，吸引民眾上門借貸，收取月息30分的高利貸，對無力償還的被害人，甚至教唆小弟毆打，並要求錄製影片上傳回報。

警方將黃嫌提報治平對象檢肅到案。（翻攝畫面／林郁平台北傳真）

其中，一名于姓被害人因無法還款，竟遭嫌犯逼迫幫忙討債，以抵銷債務，進而從被害人變為犯罪嫌疑人。專案小組日前兵分多路，將列為治平對象的黃嫌等4人檢肅到案。

嫌犯在臉書成立「討債公社」，招攬幫忙暴力討債生意。（翻攝畫面／林郁平台北傳真）

另名22歲巫姓男子，平日以暴力討債為業，在臉書成立「討債公社」社團，對外宣傳可幫人討債，並以債權人名義PO文推薦該集團專業討債手段，招攬被欠債民眾委託催討債務。

警方將巫姓男子等5人逮捕送辦。（翻攝畫面／林郁平台北傳真）

該集團簽立委託處理債務書後，先在債務人住家附近撒冥紙及討債文宣，如仍無力償還，再教唆旗下小弟對其施以暴力、限制行動等，至少已有數人被害。專案小組蒐證後，將巫嫌等5人拘提到案，依組織、傷害、恐嚇等罪嫌移送法辦。