行政院農業委員會舉辦第2屆金牌農村競賽，代表台東縣角逐的關山鎮電光社區從全國784個參賽單位脫穎而出，奪得銅牌殊榮，繼去年鹿野鄉永安社區奪得金牌後，再為台東縣增添1枚獎牌。

電光社區20多年來持續透過農村再生、社造及民間自主資源，結合電光國小傳承阿美族樂器旮亙（Kakeng，指竹鐘）讓樂音代代相傳，同時致力於阿美族傳統酒麴植物復育栽種與製作推廣，並結合里山倡議與友善農耕精神，獲得慈心有機農產品驗證。

台東縣關山鎮電光社區獲第2屆金牌農村競賽銅牌殊榮。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

縣府農業處指出，社區青年更結合在地物產，建立零距離的美味餐桌，同時依照不同季節，發展預約式的社區深度旅遊，帶領遊客體驗農村四季農耕生活的脈動；而年末由社區居民在收割後的稻田演出文化劇目「戲說雷公火」，更讓人愛上電光純樸自然、知足安樂的生活氛圍，歡迎民眾關注電光社區臉書粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／kaadaadaan），給予農村再生及社造的朋友肯定與支持。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣農村再生在中央到地方共同努力推動下，展現縣內農村社區豐富的產業、多元的生態、在地的生活。金牌農村競賽是農村最高榮譽的競賽，電光社區以文化生活為底蘊、生態保育為根本、部落體驗產業發展為基礎，形塑一種專屬台東農村慢食生活態度，正符合台東正在推動的慢經濟模式，未來希望電光社區能以此步伐持續前行，讓更多遊客願意深入體驗細細品味台東的慢生活。