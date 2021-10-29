今年7、8月豪雨造成台中市潭子區新田3號登山步道邊坡基土流失而崩塌，步道護欄嚴重損壞。由於步道封閉超過2個月，民進黨市議員周永鴻、國民黨賴朝國均要求加速修復進度。觀旅局表示，已爭取災害準備金2330萬元，正進行規劃設計，預計12月底發包施工。

周永鴻表示，新田登山步道相對好入門，是台中市知名步道之一，也是親子戶外登山、健行首選。其中3號步道8月時因連日豪雨，造成邊坡大規模坍塌、步道基礎遭掏空、護欄嚴重損壞，自8月9日起封閉至今，仍未動工修復。

新田登山步道3號步道損壞封閉2個多月，藍綠台中市議員均要求加速修復。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

周永鴻要求觀旅局加速修復進度，讓民眾能重返新田山，享受大自然。賴朝國表示，新田3號登山步道因豪雨毀損，當時即拜託盧市長優先納入災後復建工程，目前辦理規劃設計中，肯定觀旅局積極任事。

觀光旅遊局說明，已爭取災害準備金2330萬元辦理新田3號登山步道專案復建工程，目前正進行規劃設計，預計12月底工程發包，最快明年中旬完工開放使用。

賴朝國也提到，他在今年3月發現新田萬里長城觀光步道部分路段崩塌，隨即拜託楊瓊瓔立委協助爭取水保局補助市府經費辦理修復，工程已開工，經費588萬元，目前正進行木棧道設施拆除及運棄，預計明年2月底完工。