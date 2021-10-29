威廉、風田及朵拉主持《食尚玩家熱血48小時》後，對美食、旅遊都有更深的研究，身為日本人的風田，也幾乎把全台灣都跑遍，他笑說自己本來就很愛吃，但屬於隨便吃吃的那種類型。現在則因為主持《食尚》變得會找美食，「越研究越發現還有很多事情不知道或沒看過的，覺得好好玩！」

近日威廉、風田及朵拉靈機一動特搜台南及高雄的一級宵夜戰區美食，讓南台灣兩大首都來個宵夜大PK。3人對南台灣美食各自有不同見解，熱愛台南美食的威廉笑說：「高雄會比較辛苦哦。」風田則尷尬接「不要得罪高雄啦！」3人一路從傍晚吃到深夜，吃到後來威廉、朵拉都累了，只有風田精神越來越好。他坦言自己一天需要睡10小時，而《食尚》外景都早上5、6點就出發，所以早上會比較沒有力氣，晚上反而精神很好，可以跟威廉、朵拉交棒。

吃完罪惡的宵夜，《食尚》也要照顧一些女性觀眾，3人繼續前往台中審計新村介紹網美甜點，朵拉開心表示：「我們一直都在路邊吃東西，或是弄一些怪怪的，終於可以吃網美食物，挽回一些少女觀眾。」風田反駁：「我們是顏值擔當欸，亂吃也沒關係，少女都會來看我們啊！」朵拉則嗆：「你之前都在路邊吃草，少女不會想看。」

雖然跟著《食尚》大吃大喝，風田體重不增反減，瘦了3公斤，他透露自己6月時的腰傷到現在還未痊癒，因為不能運動肌肉全掉，希望可以趕快重回健身房。近期則有空就去做復健跟針灸，每天拉筋、熱敷讓肌肉不要太緊繃。《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點T於TVBS 42頻道播出。