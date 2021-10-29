南台灣百貨霸主-漢神百貨正式插旗台中北屯區！台中洲際棒球場附屬事業娛樂商城「漢神洲際購物中心」今（29）日舉辦盛大開工動土典禮，將打造結合多元餐飲、娛樂購物、影城、運動體驗等多元運動休閒娛樂商城，預期將可創造800個以上就業機會，預計2025年完工。

台中市長盧秀燕獲邀出席致詞時指出，漢神洲際購物中心座落台中市人口第一大行政區北屯區，人口近30萬人，鄰近則是台中市第二大行政區西屯區，人口約20多萬人，不但是台中市極具發展潛力的地方，也是台中最繁榮、人口密集區域，「午資集團、台灣人壽、漢神集團三方合作投資近65億元，這是近年來台中很大一筆投資，也代表企業對台中經濟前景有信心。」

「台中市是投資的好地方！」盧秀燕進一步表示，不只是企業在台中有重大投資，市府也在漢神洲際購物中心附近投資近200億元，包括興建中的台中國際會展中心、美術館與圖書館「雙館合一」的台中綠美圖，以及2022年即將開工的「台中巨蛋體育館」，北屯區可說是蓬勃發展。

國揚集團總經理彭邵齡表示，漢神洲際購物中心推動過程中感謝的人非常多，尤其市府團隊的幫忙，讓案子可以順利進行，3年前第一次到洲際棒球場勘查，當時附近沒有房子及捷運，有人質疑可以嗎？回去檢討後，國揚集團創辦人侯西峰說：「這個案子一定要來台中，不可以只看現在，我們看的是未來」，今日終於開工動土。

午資開發董事長羅閎逸則說，漢神洲際購物中心將建構地上7層、地下4層，面積達3.4萬坪，內容包含多元餐飲、娛樂購物、影城、運動體驗、汽機車停車等多元商業複合空間，購物中心地下停車場及洲棒立體停車場可同時提供停車空間，包括2500個汽車停車位及4000個以上機車停車位，將可提供市民在購物時的停車需求。

國揚集團創辦人侯西峰感謝盧市長帶領市府團隊帶給市民幸福感，他表示，「漢神洲際購物中心預計2025年完工，他有信心可以辦好，也是對台中最大的回饋。」

台中運動局表示，漢神洲際購物中心基地位處台中市14期鄰近11期，座落崇德路三段及崇德十九路交叉口，74號快速道路旁，以國道1號、3號為聯外串聯鄰近縣市，南來北往便捷；更鄰近台中巨蛋體育館預定地及台中捷運，生活機能一應俱全，將創造800個以上就業機會，為台中經濟注入新活水，可望帶動周邊產業發展，提升就業人口，增加城市競爭力，提供台中市民休閒娛樂場域。

運動局進一步指出，為打造優質運動環境，市府積極推動相關建設工程，包括距離洲棒1.5公里的台中市巨蛋體育館，目前由日本設計東京巨蛋的隈研吾建築師事務所協助規劃設計，預計2022年動工；另北屯國民暨兒童運動中心也預計於明年動工，未來將加速北屯區公共建設的興建及發展，打造多元運動環境，落實台中酷運動、酷城市的目標。

台中漢神洲際購物中心今日動土典禮，包括台中市長盧秀燕、午資開發董事長羅閎逸、總經理李勳欽、國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心最高顧問南野幸治、漢神購物中心董事長侯嘉騏、總經理南野雄介、台灣人壽副總經理沈祖立、國揚集團總經理彭邵齡、大陸工程總經理陳學聖、好運來事業董事長廖豐民、台中市運動局長李昱叡等人均出席見證歷史一刻，祈求工程順利平安。