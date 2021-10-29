台中30歲蔡姓男子，今年8月間到梧棲區1間超商內，將裝有刀子的包包攤開、放在櫃台上並高喊「搶劫」，之後又立即到高雄內門區的超商、以相同手法行搶，前後共得手1萬3854元現金，被害人報案後，警方在台東逮獲蔡男，但檢察官認為他犯案時未持刀、沒有達到強盜程度，依恐嚇取財罪起訴他。

起訴指出，今年8月26日凌晨近3時許，蔡姓男子駕車到梧棲區台灣大道上的超商，並將預先準備的西瓜刀放置在包包內，他走進超商後便將包包打開、放置在櫃檯上，接著告訴店員「我在跑路，要搶劫，把收銀台的錢交出來」，藉以恐嚇店員交出9000元款項。

緊接著，蔡男駕車往南部逃逸，約5點鐘左右，他又進入高雄內門區的便利商店，先佯裝要購買打火機，並拿出100元給店員，等到店員打開收銀機時，蔡男又將包包打開並放置在櫃台上，向店員表示「我有案底，需要搶現金跑路」，亮出刀子並要脅店員交出金錢，順利得手4854元現金。

台中、高雄的超商店員被害後紛紛報案，警方循線追查，當天晚間在台東逮獲蔡男。但檢方認為，蔡男雖將裝有刀子的包包放在櫃台上，但沒有拿出刀子威脅店員，其行為還沒有達到「強暴至使不能抗拒」的程度，認定未達強盜罪情況，依恐嚇取財罪起訴他。