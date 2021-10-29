桃園市平鎮區快速路一段一處廢車場上月底發生大火，前幾周下大雨有農民投訴黑水流入農地。市議員舒翠玲細查發現，平鎮區竟有7處廢車場違法蓋在農地上，且從2017年起就有民眾不斷檢舉，但市府未祭出強硬手段要求停業，連索取相關資料都被拒，她氣到拍桌痛批市府瀆職。環保局回應，若確有惡性違規將撤照。

舒翠玲指出，民眾向她控訴這些廢車場的土地都是特定農業區，旁邊都是種植食物的良田，黑水、黑灰流入農地，不知道種出來的東西能吃嗎？她更點出，這7家非法廢車場的負責人，有2名是巴基斯坦人、1名奈及利亞人，她直呼「連外國人都知道桃園的土地可以為非作歹？」。

市議員舒翠玲說，快速路一段241號對面的廢車場上月底發生大火，現在仍可見有不少廢棄車輛。（桃園市議員舒翠玲提供／陳夢茹桃園傳真）

舒翠玲表示，除有7家非法廢車場外，有1家新通企業雖是合法廢車場，但多年屢違規已被告發10次，違反事實明確寫道「廢油滴濕場面地面，經雨水沖刷置場外水溝」、「堆疊高度過高」等，她質疑該廢車場的汙水處理、消防設備會有問題，向環保局索取興建企業計畫書，想了解廠區汙水、消防設備設於何處，但卻遭拒。

市議員舒翠玲表示，新通企業環境雜亂，廢油、廢水直接排出，多年屢次違規已被告發10次。（桃園市議員舒翠玲提供／陳夢茹桃園傳真）

「環境保護局可以改名為環境破壞局了！」，舒翠玲痛批，議會屬於監督單位，環保局竟以政府資訊公開法第18條為由不願公開相關資訊，連法務部都說議員不受限，讓她無法理解。

市長鄭文燦緩頰，市府與議員立場相同不要針鋒相對，承諾若查證廢車場惡性違規會撤照處罰、無照者移送法辦，另也請環保局公開所有相關資訊。

環保局回應，新通企業因違法堆置及惡性違規，正進行撤證行政程序中，而該負責人另申請的上群企業社也一併列入廢止興辦事業計畫行政程序中。

環保局表示，若有其他回收業者因違規，而罰款無法使之改善，且對民宅、農地造成公共安全及環保等問題，即達撤照標準；若有登記證的違規堆置車輛，屬情節重大者將依法移送法辦，至於議員所指機油汙染土地，正在進行採樣檢測，會要求業者改善。

環保局說，議員向環保局洽詢提供有關新通及上群的興辦計畫書，據政府資訊公開法規定依程序向當事人進行公開意願洽詢，意願洽詢不限制公開該興辦計畫書的權利，涉及公共利益的事項會公開。