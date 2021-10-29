疫情趨緩，原定年底舉行的2021太平洋縱谷馬拉松，確定將於明年2月19日開跑，主辦單位今舉行報名啟動儀式，並推出早鳥優惠，完成報名且成功繳費前3千人，可獲得運動健身包，這次賽事總獎金也高達21萬元，另聯合在地旅宿及名產業者推出多項優惠，民眾跑馬還可玩遍花蓮享好康。

邁入第7屆的太平洋縱谷馬拉松，因有最美太平洋海濱賽道封號，每年吸引近7千人報名參賽，去年賽事不但在國內最大路跑網站「運動筆記」，榮登熱門賽事榜首，更在今年5月被日本銷售量第一的「跑步者」雜誌擴大報導。

2021太平洋縱谷馬拉松報名啟動儀式，市長魏嘉賢（右）說推出早鳥優惠，完成報名且成功繳費前3千人，可獲得運動健身包。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市長魏嘉賢在今天的啟動記者會表示，今年總奬金高達21萬元，多家旅宿與名產業者祭出優惠好康，盼能在疫情趨緩後迎來一波消費熱潮，行銷花蓮之美。還提供前三千位報名並完成繳費者，就送好看又實用的運動健身包。

市長魏嘉賢感謝觀光業界大力協助與配合，太平洋縱谷馬拉松賽事明年2月登場，歡迎所有喜歡跑步的朋友來到花蓮。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

報名啟動記者會，魏嘉賢與市代會主席蘇美珠等多位代表及今年的代言人YOYO FAN范幼幼共同宣布太平洋縱谷馬拉松即日起受理報名。這場賽事自10月29日下午3時起至11月18日晚上24時止開放網路報名（http：／／www.pacific-valley-marathon.com／）。各組報名有人數限制，請盡早上網完成報名並繳費。

魏嘉賢感謝觀光業界大力協助與配合，也感謝花蓮市體育會理事長邱郁哲的支持，他表示，一連兩年受到新冠疫情衝擊，許多人已經未能好好享受出遊的樂趣，不少觀光旅宿業者的生意也大受影響，隨著疫情趨緩，觀光產經業逐漸復甦，太平洋縱谷馬拉松賽事也將在明年2月登場，歡迎所有喜歡跑步的朋友來到花蓮，愛上花蓮。

今年的賽事有42公里、半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里及視障組。今年總獎金高達21萬元，全馬第一名奬金為3萬元、第二名獎金1萬5千元、第三名獎金為1萬元；半馬第一名獎金2萬元、第二名奬金1萬元、第三名獎金為5千元；小馬第一名獎金8千元、第二名獎金5千元、第三名獎金2千元。

此外，全馬、半馬及小馬的第四名與第五名，以及視障組前三名均頒發獎盃及奬品。全馬及半馬的分組成績取男女各組前五名，頒發獎盃及獎品，總成績錄取者不列入分組成績計算名次。