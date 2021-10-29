斗南鎮他里霧埤公園整修綠美化完工後，吸引民眾前往休憩，不過溜滑梯彎度設計不當，不少幼兒玩耍時翻倒受傷。斗南鎮公所指出，該工程已竣工，將先用封鎖線圍起來暫停使用，與設計公司研議改善。

斗南鎮他里霧埤公園位於斗南鎮台78線快速道路橋下的「行霧吊橋」旁，斗南鎮公所爭取水利署水域環境改善補助，修繕吊橋、環境改造、興建遊憩設施及廁所、加強綠美化，打造戶外休憩場所，今年9月完工，吸引許多民眾遛小孩。

其中人氣最高的磨石子溜滑梯卻發生小朋友滑下時容易傾斜跌倒事件，即使大人抱著小孩滑也會打轉，一不小心手肘擦破皮。

一名常帶孫子去玩的阿嬤表示，溜滑梯的彎度似乎設計不良，不論單人、雙人溜滑梯，過彎時都會有打轉的瑕疵。

斗南鎮公所相當重視，日前已用封鎖線圍起來暫停使用，修繕後再開放。

雲林縣近年各鄉鎮市興設不少磨石子溜滑梯，磨石子溜滑梯其實有嚴格安全規範，西螺鎮公所前年也在西螺大橋旁堤頂施作6座溜滑梯，也有家長反映溜滑梯滑道太寬、溜速太快，鎮公所一度考慮封閉。

前年也打造多項兒童遊具的斗六市社口藝術水案園區，斗六市公所為確保小朋友玩得開心安全，特申請安全遊具、安全場域認證，還裝設監視器。